Camion si ribalta in autostrada ad Agrate, sei chilometri di coda in A4 e traffico in tilt

Un camion ribaltato tra le corsie e sei chilometri di coda. Incidente stradale venerdì mattina lungo l'autostrada A4 Milano-Venezia, all'altezza di Agrate Brianza. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante si è ribaltato adagiandosi su un fianco di traverso tra le corsie.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 7 all'altezza del chilometro 144, tra l'allacciamento della Tangenziale Est e l'uscita di Agrate Brianza in direzione Venezia. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, il soccorso stradale e la polstrada di Milano che ha rilevato il sinistro e gestito la viabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, già difficoltoso a causa dell'ora di punta: nel tratto si sono registrati sei chilometri di coda e rallentamenti per gli automobilisti diretti a Bergamo.