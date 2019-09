Lentate sul Seveso, cassone si ribalta e sfiora un'auto: carico in strada

Un carico rovesciato in strada e un'auto sfiorata dal cassone di un mezzo pesante. Incidente stradale giovedì mattina a Lentate sul Seveso in Brianza dove un camion ha perso il cassone che si è ribaltato sulla carreggiata con tutto il carico.

E' accaduto in via Falcone e Borsellino poco dopo le 8 del 26 settembre. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco insieme alle forze dell'ordine e ai sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il sinistro fortunatamente non ha provocato feriti e anche l'automobilista che si è visto sfiorare dal cassone è uscito illeso dall'incidente.

A Lentate sul Seveso sono stati al lavoro i pompieri e la società incaricata della pulizia del tratto insieme alla polizia locale cittadina. Inevitabili i disagi per il traffico.