Camion si ribalta in autostrada allo svincolo per la tangenziale: traffico bloccato e code

Un autoarticolato ribaltato sullo svincolo della tangenziale Est lungo l'autostrada A4 e traffico paralizzato venerdì mattina in Brianza. Poco prima delle 5.30 lungo l'arteria autostradale, all'altezza dello svincolo per la tangenziale Est a ridosso del comune di Agrate Brianza, un camion forse a causa di una perdita di controllo è uscito fuori strada, ribaltandosi.

Nel sinistro risulta coinvolto solo il mezzo pesante: illeso l'autista al volante del tir che è uscito indenne dal sinistro e non ha voluto far ricorso alle cure del personale sanitario che è intervenuto sul posto con un'ambulanza che era stata preallertata in codice rosso. All'altezza dello svincolo sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno rilevato l'incidente e gestito la viabilità nel tratto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code e incolonnamenti che hanno causato disagi a diversi automobilisti bloccati nel tratto venerdì mattina.

Per consentire la rimozione del mezzo e l'intervento dei mezzi di soccorso è stato necessario predisporre la momentanea chiusura dell'uscita all'altezza dello svincolo per la tangenziale Est.