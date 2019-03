Camion perde il cassone e il carico si ribalta in mezzo alla strada: traffico in tilt

Lunghe code e traffico rallentato a Monza martedì mattina. Un autocarro ha perso il cassone e il carco che trasportava (scarti di lavorazione del legno) si è ribaltato in strada all'altezza dell'ingresso dello svincolo per la tangenziale Nord e ha perso il carico lungo la carreggiata.

E' successo lungo viale Marconi in direzione Sesto San Giovanni e la circolazione ha subito ripercussioni anche lungo viale Fermi fino all'intersezione con via Buonarroti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e sono in arrivo altri mezzi di soccorso per il ripristino della circolazione che al momento è limitata a una sola corsia con inevitabili disagi per gli automobilisti.