Camion si ribalta a Monza, una "montagna" di mangime in mezzo alla strada: multe ai "curiosi"

Un camion ribaltato e una "montagna" di mangime in mezzo alla strada. Incidente stradale all'alba di lunedì 5 agosto a Monza, in viale Stucchi. Un autoarticolato che trasportava mangime per animali, pochi minuti prima delle 7, ha perso il controllo all'altezza dello svincolo per Sant'Albino e si è ribaltato su un fianco, perdendo tutto il carico.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale con il nucleo infortunistico per i rilievi e il personale addetto alla viabilità, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi del 118 con un'ambulanza. Secondo una prima ricostruzione il conducente del mezzo pesante, un 60enne di Cuneo, uscito illeso dal sinistro, sarebbe stato costretto a effettuare una devizione verso destra che l'ha portato a urtare il cordolo e a perdere il controllo del mezzo, ribaltandosi.

Inevitabili i disagi viabilistici nell'ora di punta, limitati dal pronto intervento dei mezzi di soccorso e della ditta incaricata della pulizia stradale che ha rimosso il mangime dalla carreggiata. Mentre il personale della polizia locale attendeva l'arrivo del carro attrezzi per la rimozione del mezzo sono state contestate cinque multe che hanno colpito non il conducente del veicolo incidentato ma automobilisti di passaggio, impegnati a riprendere la scena con il telefonino.