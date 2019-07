Incidente a Camparada, motociclista in ospedale dopo lo schianto in via Resegone

È stato accompagnato al pronto soccorso del San Gerardo in codice giallo il motociclista di 41 anni che nella mattinata di mercoledì 10 luglio è rimasto coinvolto in un incidente in via Resegone a Camparada, in Brianza.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 8, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente non è chiara ed è al vaglio della polizia locale, secondo una prima ricostruzione non sembra che ci siano altri veicoli coinvolti nell'incidente: il 41enne avrebbe perso il controllo della moto rovinando al suolo.

Inizialmente le sue condizioni sono apparse disperate tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le sue condizioni, fortunatamente, sono apparse meno gravi del previsto ed è stato accompagnato in codice giallo nel nosocomio di Monza.