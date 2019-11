Incidente stradale a Meda, schianto tra un'auto e un camper in via Indipendenza

In strada un materasso, ruote di biciclette e lamiere accartocciate. Un camper distrutto e attimi di paura nella serata di giovedì 31 ottobre a Meda. In via Indipendenza intorno alle 18.30 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto sportiva e un camper che è uscito distrutto dallo schianto.

I due mezzi - per cause ancora in corso di accertamento - si sono scontrati all'altezza del civico 170. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Seregno.

Nonostante i danni causati ai veicoli fortunatamente nessuno dei due conducenti ha riportato gravi feriti: un'ambulanza del 118 accorsa in codice verde ha soccorso un ragazzo di 23 anni che ha rifiutato il trasporto in ospedale. I rilievi per la ricostruzione dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri. Giovedì sera, a causa del sinistro, ci sono state pesanti ripercussioni sulla viabilità nel tratto.