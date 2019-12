Incidente a Caponago, auto ribaltata nel fosso dopo lo schianto frontale: uomo gravissimo

Grave incidente sabato pomeriggio a Caponago, sulla strada Provinciale 13 Monza-Melzo. Pochi minuti dopo le 15, per cause ancora da accertare, una Fiat Punto e una Mini Cooper si sono schiantate frontalmente tra loro.

Dopo l'impatto, molto violento, la Fiat è finita a bordo carreggiata con due ruote nell'erba, mentre la Mini si è ribaltata ed è volata fuori strada in un fosso.

Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della Cooper, un uomo di quarantasette anni. Soccorso dal 118 - che sul posto ha inviato un elicottero e due ambulanze -, il 47enne è stato portato al Niguarda in codice rosso, in condizioni gravissime. Ferito, fortunatamente in maniera più lieve, anche il guidatore dell'altra macchina, accompagnato in codice giallo al San Gerardo.

Sulla Provinciale, a lungo bloccata, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno liberato il ferito dall'auto a testa in giù e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.