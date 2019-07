Incidente a Monza, schianto tra una gazzella dei carabinieri e una Panda: quattro feriti

Una gazzella del nucleo radiomobile dei carabinieri distrutta e una Fiat Panda devastata dall'impatto. E poi quattro feriti accompagnati nei pronto soccorso del San Gerardo e Vimercate, fortunatamente in condizioni non gravi. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 8 luglio all'incrocio tra via Prina e Monti e Tognetti a Monza.

Tutto è successo un attimo prima delle 17.50, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora chiara ed è al vaglio della polizia locale, ma secondo quanto riferito da alcuni testimoni a MonzaToday sembra che la gazzella stesse viaggiando lungo via Prina in direzione del centro con le sirene accese mentre la Fiat Panda avrebbe attraversato l'incrocio da via Monti e Tognetti verso via Villoresi.

In un primo momento le condizioni dei feriti sono sembrate gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze per soccorrere i quattro feriti: uomini di 18, 33, 54 e 63 anni. Fortunatamente non è successo nulla di grave: sono stati accompagnati in codice verde negli ospedali della città e le condizioni di nessuno di loro destano particolari preoccupazioni. Per i rilievi che ricostruiranno l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale.