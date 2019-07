Incidente a Carate Brianza, scontro tra auto e moto: 28enne gravissima

Grave incidente nella notte di giovedì a Carate Brianza. In uno scontro tra un'auto e una motocicletta sono rimaste ferite due ragazze di 20 e 28 anni. Ad avere la peggio è stata la giovane che viaggiava in sella alla dueruote che è stata soccorsa e trasferita a sirene spiegate all'ospedale di Lecco in codice rosso.

Il sinistro si è verificato pochi minuti prima della mezzanotte e mezza, in via Donizetti, all'altezza del civico 39. Sul posto, subito dopo lo scontro, si sono precipitati i mezzi di emergenza inviati dalla Centrale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, con due ambulanze e un'automedica e i carabinieri della compagnia di Seregno che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.

Soccorsa in codice verde, senza gravi ferite, l'altra giovane coinvolta, una ragazza di 20 anni che è stata accompagnata all'ospedale di Desio.