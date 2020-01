Incidente a Carate Brianza, ciclista travolto da un'auto all'incrocio: gravissimo

È stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza il ciclista di 62 anni che nella serata di mercoledì 29 gennaio è stato travolto da un'auto all'angolo tra via Mentana e via Milano a Carate Brianza.

L'incidente è avvenuto un attimo prima delle 19, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri, ma sembra che l'uomo stesse viaggiando su via Mentana e si stava immettendo su via Milano quando è stato centrato da un'auto che viaggiava in direzione del centro di Carate.

Un tremendo volo di dieci metri che ha causato diverse ferite e traumi al ciclista. Le condizioni del 62enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 62enne, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato a sirene spiegate al San Gerardo. Le sue condizioni sarebbero gravi.