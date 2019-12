Travolto e ucciso mentre attraversa la strada, muore ragazzo di 23 anni a Carate

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Carate Brianza nel tardo pomeriggio di sabato. Il giovane è deceduto dopo essere giunto in ospedale a Desio in condizioni disperate.

Il sinistro è avvenuto in via Cernaia poco dopo le 17.20 del 30 novembre quando il 23enne è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali da un'auto e sbalzato a qualche metro di distanza nell'impatto. A bordo della vettura che lo ha investito, una Renault Twingo, una coppia di pensionati di 74 e 75 anni.

Sul posto subito dopo l'investimento sono giunti i mezzi del 118 che hanno soccorso il 23enne che è stato sbalzato a diversi metri di distanza e rianimato. Purtroppo per il ragazzo, che era già in arresto cardiocircolatorio, non c'è stato nulla da fare. La vittima è morta poco dopo all'ospedale di Desio.