Incidente in Valassina, schianto tra un camion e un'auto: traffico e lunghe code

Due ambulanze, un'automedica del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì in Valassina, all'altezza del tratto compreso tra Verano e Carate Brianza, in direzione Milano, per un incidente stradale.

Nel sinistro risulta essere coinvolto anche un mezzo pesante. L'allarme è scattato intorno alle 16 e sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato tre equipaggi in codice giallo per soccorrere quattro persone coinvolte. Nel tratto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi per la ricostruzione dell'incidente insieme ai pompieri. Le persone rimaste coinvolte nell'incidente non hanno fortunatamente riportato gravi conseguenze e nessuno di loro ha fatto ricorso alla cure del pronto soccorso.

Giovedì pomeriggio si sono formate lunghe code in direzione Milano con la viabilità che è rimasta bloccata per permettere l'intervento dei soccorsi.