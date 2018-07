Incidente a Carate, perde il controllo del motorino: ragazzino di 16 anni in ospedale

Prima l'incidente e la rovinosa caduta sull'asfalto, poi le sirene dei soccorritori e la corsa al pronto soccorso di Carate. È stato ricoverato in codice verde il ragazzino di 16 anni che nel pomeriggio di mercoledì 18 luglio è rimasto coinvolto in un incidente in via Aspromonte a Carate.

Tutto è accaduto intorno alle 16.20 quando il giovane, in sella a un motorino, è rovinato al suolo. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Fortunatamente non è successo nulla di grave e il giovane è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del nosocmio cittadino, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Non ci sono altri mezzi coinvolti nel sinistro.