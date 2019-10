Carate Brianza, incidente stradale in via Rivera: auto si ribalta

Incidente stradale a Carate Brianza nella mattinata di martedì 1 ottobre. Pochi minuti prima delle 8 in via Rivera, all'altezza del civico 8, si è verificato un sinistro con un'auto ribaltata che ha fatto accorrere nel tratto la polizia locale del comando cittadino e i mezzi di emergenza del 118 in codice giallo.

Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica che hanno prestato assistenza a un uomo di 47 anni, rimasto coinvolto nell'incidente. La presenza dell'utilitaria ribaltata in mezzo alla carreggiata e l'intervento dei mezzi di soccorso ha provocato inevitabili conseguenze per la viabilità nella zona. Dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità si sono occupati gli agenti della polizia locale.