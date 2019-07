Incidente a Carate Brianza, scontro tra auto e moto: 28enne in ospedale

Incidente nella notte di giovedì a Carate Brianza. In uno scontro tra un'auto e una motocicletta è rimasto ferito un ragazzo di 28 anni, residente a Giussano. Il giovane, che viaggiava in sella a una Triumph Speed, all'altezza di via Donizetti, all'intersezione con via Donatori del Sangue, si è scontrato con una Fiat Punto, condotta da una ragazza di vent'anni, anche lei giussanese.

Il sinistro si è verificato pochi minuti prima della mezzanotte e mezza e i veicoli provenivano da opposti sensi di marcia. Sul posto, subito dopo lo scontro, si sono precipitati i mezzi di emergenza inviati dalla Centrale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, con due ambulanze e un'automedica e i carabinieri della compagnia di Seregno che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Lecco.

Soccorsa in codice verde, senza gravi ferite, l'automobilista coinvolta, accompagnata all'ospedale di Desio.