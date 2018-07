Mezzo perde il carico, container carico di spazzatura si ribalta in mezzo alla strada

Un container carico di spazzatura ribaltato in mezzo alla strada. E' successo martedì mattina, in via Buonarroti a Monza.

L'incidente si è verificato intorno alle 11 quando un mezzo, per cause in corso di accertamento, ha perso il carico in corsa. Il container è rimasto in mezzo alla carreggiata adagiato su un fianco e l'accaduto ha causato inevitabili disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale del Soccorso Agliata di Monza che si è occupato di recuperare il mezzo e liberare il tratto per il ripristino della circolazione.