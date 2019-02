Violento frontale sulla provinciale a Lesmo: morto Carlo Brambilla

È morto al San Gerardo di Monza Carlo Brambilla, il 67enne di Vimercate che nel pomeriggio di martedì 12 febbraio era rimasto gravemente ferito in un incidente tra un camioncino e una Renault Scenic sulla provinciale 135 a Lesmo.

Schianto frontale sulla provinciale a Lesmo

Tutto era accaduto intorno alle 15.10, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dei feriti erano subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto, in codice rosso, due ambulanze, l'elisoccorso e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando di Monza.

Brambilla era stato stabilizzato dai sanitari e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del San Gerardo di Monza in arresto cardiaco e con manovre rianimatorie in corso. Gravi anche le condizioni del 69enne a bordo del camioncino, trasportato a sirene spiegate al Niguarda di Milano. Fortunatamente le sue condizioni si sono stabilizzate nel corso delle ore e sembra non essere più in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'auto del 67enne, per cause in via di accertamento, abbia sbandato improvvisamente e sia finita nella corsia opposta dove si è schiantato con un camion che stava arrivando. I rilievi per determinare la dinamica sono affidati alla polizia locale di Lesmo.