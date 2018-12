Resta intrappolato nell'auto in fiamme: papà di quattro bambini muore carbonizzato

È rimasto intrappolato nella sua macchina in fiamme. E lì, Carmine Manno, 38enne padre di quattro bambini, ha trovato la morte. È successo nella mattinata di venerdì 28 dicembre sulla tangenziale Est di Milano.

Teatro del dramma è stato il tratto di Est tra la strada provinciale 41 e l'uscita di Vimercate Sud, in direzione Nord. Lì, alle 12.30 di venerdì, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato. Dopo l'impatto, la vettura - che è rimasta ferma nella corsia d'emergenza - è stata avvolta da un incendio devastante e l'uomo non è riuscito a mettersi in salvo.

Video: auto in fiamme

Nonostante il rapidissimo intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto carabonizzato.

Sulla Est sono arrivati anche gli agenti della Polstrada, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e hanno chiuso al traffico la strada in direzione Lecco.

Uno schianto simile era avvenuto poche ore prima a Inzago, sulla Statale 525. Lì, verso le 7, una Mini cooper aveva preso fuoco dopo un incidente che aveva coinvolto un'altra auto e un camion. Due persone erano rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave.