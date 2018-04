Incidente nella notte di Pasqua, fuori strada con un'auto rubata: morto un uomo

E' finito fuori strada con un'auto rubata ed è morto poco dopo all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato trasferito dai soccorsi in codice rosso, in elicottero. I tentativi dei medici di salvare la vita al conducente di un'Audi A3 finito fuori strada nella notte di Pasqua sono stati purtroppo inutili.

L'allarme è scattato intorno alle 7.20 di domenica 1 aprile quando alcuni passanti in transito lungo la strada provinciale 40 all'altezza di Francolino, frazione di Carpiano, nell'hinterland milanese, hanno notato la vettura ribaltata oltre la carreggiata con una persona incastrata nell'abitacolo tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto il conducente dall'abitacolo e lo hanno affidato ai sanitari del 118.Il conducente è stato accompagnato con l'elisoccorso al pronto soccorso del Niguarda ma le sue condizioni erano già troppo gravi ed è deceduto. L'uomo, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, è stato identificato: si tratta di un 40enne italiano già noto alla giustizia. Non aveva documenti con sé e l'automobile che stava guidando è risultata rubata con una denuncia presentata a Vaprio d'Adda, alle porte della Brianza.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto né l'orario in cui si è verificato lo schianto, per i rilievi sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di San Donato. Secondo quanto emerso non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente. Successivi accertamenti verificheranno se il conducente avesse assunto sostanze stupefacenti o alcolici.