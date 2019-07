Grave incidente stradale a Carugate: morto sul colpo un motociclista, traffico bloccato

Un motociclista è morto lunedì mattina in un incidente stradale a Carugate. L'uomo, del quale non è ancora nota l'identità, si è schiantato con la propria moto contro un'auto sulla Strada Provinciale 121, attorno alle 6.20. Per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto sul posto.

Inicidente a Carugate: un morto

A constatare il decesso ci hanno pensato gli uomini del 118, intervenuti con un'automedica e un'ambulanza. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa, il motociclista era già privo di sensi, al loro arrivo. Illesi invece gli occupanti dell'auto, una coppia di 50enni.

I rilievi dell'incidente - che ha palizzato il traffico nell'area circostante, molto frequentata per via dei negozi e dei centri commerciali - sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Cassano D'Adda. La dinamica resta da capire.

Incidenti, tragico bilancio nel fine settimana

Questa vittima si aggiunge alle tre che le strade tra il milanese e la Brianza hanno lasciato lungo le strade nel fine settimana appena trascorso. Nella notte tra venerdì e sabato due ragazzi di 26 anni, Federico Vasile e Nicolò Moraschini, sono stati falciati e uccisi da un ubriaco col suv mentre erano in moto sulla Tangenziale Nord.

Tra sabato e domenica un ciclista è morto all'ospedale San Carlo di Milano poche ore dopo il ricovero il 21enne che, insieme al fratello 23enne, era stato travolto da un'auto sulla strada provinciale Padana Superiore tra Inzago e Bellinzago Lombardo.