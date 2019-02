Incidente a Carugate, invade la corsia opposta con lo scooter e si schianta contro un'auto

Prima lo schianto contro un'auto a pochi metri da casa, poi le sirene dei soccorritori e infine la corsa, disperata, al pronto soccorso. Lotta tra la vita e la morte in un letto del Policlinico di Milano lo scooterista di 50 anni che nella serata di lunedì 11 febbraio è rimasto gravemente ferito in un incidente con un'auto in via della Galeazza a Carugate, alle porte della Brianza.

Tutto è accaduto intorno alle 20.10, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Per cause ancora da chiarire il 50enne, alla guida di uno scooter Honda Sh, avrebbe invaso la corsia opposta schiantandosi contro una Renault Twingo guidata da una ragazza di 26 anni. Le condizioni del centauro sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica: l'uomo è stato stabilizzato e accompagnato al pronto soccorso del Policlinico di Milano in codice rosso. Illesa, invece, la ragazza alla guida dell'utilitaria.

Le sue condizioni sarebbero disperate: secondo quanto trapelato avrebbe riportato una grave emorragia cerebrale, ed è ricoverato in prognosi riservata. Per chiarire l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carugate che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.