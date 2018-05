Grave incidente a Casatenovo, motociclista soccorso in elicottero in codice rosso

Grave incidente a Casatenovo nella mattinata di venerdì. In via Roma, all'altezza della rotonda, alle porte del Monzese, poco dopo le 11.30 una vettura e una motociclietta, per cause al vaglio delle forze dell'ordine si sono scontrate.

Ad avere la peggio nello schianto è stato il centauro, un uomo di 72 anni. La vittima è stata soccorsa in gravi condizioni dallìelicottero allertato in codice rosso e giunto da Como.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, un'ambulanza della Croce Bianca di Merate e un mezzo dell'Aat Lecco, più i Vigili del fuoco di Lecco e la Polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.