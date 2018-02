Incidente in via Cavallotti a Monza, auto finisce contro una recinzione sul marciapiede

Un violento scontro e un'auto che dopo l'impatto si schianta contro una recinzione a bordo strada, terminando la corsa sul marciapiede. Incidente giovedì mattina a Monza, in via Cavallotti all'incrocio con via Monte San Gabriele e via Adamello.

Il sinistro è avvenuto pochi istanti dopo le 9.30 quando un Suv e un'utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate forse a causa di un tamponamento. L'impatto ha sbalzato una Renault Twingo sul marciapiede e il veicolo si è schiantato prima contro una barriera e poi contro il muretto di recinzione a bordo strada. Per fortuna nel tratto in quel momento non erano presenti pedoni.

Video | Incidente in via Cavallotti

I primi ad accorrere sul luogo dell'incidente sono stati i vigili del fuoco di Monza che erano impegnati in un intervento proprio nei pressi di via Cavallotti. Sono stati i pompieri i primi, in attesa dell'ambulanza, a prestare le prime cure alla donna al volante della vettura. La signora, 53 anni, è stata soccorsa in codice giallo ma non è stato necessario ricorrere al trasporto in ospedale.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale cittadina i cui agenti sono al lavoro per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità. Per consentire l'intervento dei soccorsi nel tratto si sono registrati alcuni disagi per la viabilità.