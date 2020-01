Malore mentre fa manovra e si schianta in auto: morta donna di 70 anni

Non ce l'ha fatta la donna di settant'anni che nella mattinata di sabato 25 gennaio ha avuto un incidente dopo essere stata colta alla guida da un malore mentre faceva manovra nel parcheggio di un condominio in via Don Sturzo.

La signora, G.R., è finita contro un ostacolo mentre era al volante del veicolo pochi istanti dopo le nove. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza della Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La conducente è stata soccorsa in arresto cardiocircolatorio e trasferita d'urgenza in gravissime condizioni all'ospedale di Cernusco.

Qui, poco dopo, il decesso.