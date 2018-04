Incidente a Cernusco sul Naviglio, coppia investita: 80enne incastrata sotto la vettura e soccorsa

Brutto incidente stradale nella mattinata di lunedì 2 aprile a Cernusco sul Naviglio. Una coppia di pensionati è stata investita mentre attraversava la strada da un'auto, una Fiat Panda condotta da una donna di sessant'anni, in via Adua. Ad avere la peggio è stata la moglie, una pensionata di 80 anni, che rimasta incastrata sotto la vettura ed è stata trasferita in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.30 nella mattinata di Pasquetta. Secondo una prima ricostruzione pare che la pensionata, che era insieme al marito, stesse attraversando la strada quando è avvenuto l'investimento. Sul posto sono accorsi i mezzi di emergenza inviati dalla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze in codice rosso e un'automedica insieme alla polizia locale cittadina e ai vigili del fuoco.

Video - Incidente a Cernusco sul Naviglio

I pompieri, presenti in via Adua con una autopompa dal distaccamento di Gorgonzola, hanno estratto da sotto il veicolo la donna che in seguito all'investimento è rimasta incastrata tra le lamiere. Per riuscire a liberare la signora la squadra ha utilizzato l'attrezzatura per il sollevamento dei veicoli e ha imbragato la vittima, liberandola dalla morsa del veicolo. La pensionata è stata poi trasferita in codice rosso in ospedale al Niguarda di Milano con diverse fratture e pluricontusioni e le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Meno preoccupanti invesce le condizioni del marito che sembra sia finito a terra sull'asfalto in seguito all'incidente. Un'ambulanza in codice verde ha prestato assistenza a una donna di sessant'anni, anche lei coinvolta nell'incidente, e trasferita in codice verde al nosocomio di Cernusco sul Naviglio.

La ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro è affidata agli agenti della polizia locale del comando di Cernusco sul Naviglio.