Cesano Maderno, dopo l'incidente l'auto finisce in giardino

Lo scontro tra due auto e un fuoristrada che finisce la corsa nel giardino di una casa, abbattendo la recinzione e radendo al suolo le piantine dell'orto. E' successo lunedì a Cesano Maderno.

Tanta la paura per i residenti che hanno visto la vettura piombare nella proprietà, abbattendo la recinzione. Il sinistro stradale, che avrebbe coinvolto due vetture, è avvenuto a ridosso tra le vie San Marco e via Abetone.

Sul posto, per prestare assistenza alle persone coinvolte è intervenuto anche il 118 con un'ambulanza. Per fortuna in quel momento nel tratto non transitava nessun pedone e nel giardino dell'abitazione non c'era nessuno. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(Foto da Facebook/ Casey Kri Kri Lovisi)