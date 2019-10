Paura a Cesano Maderno per un bimbo di 11 anni, investito sulla Nazionale dei Giovi

Attimi di paura venerdì mattina a Cesano Maderno. Poco prima delle 7.30 lungo la Nazionale dei Giovi, all'altezza del civico 25, un bambino di 11 anni è rimasto coinvolto in un incidente. Il piccolo, secondo la prima ricostruzione, era a piedi e sarebbe stato investito. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e le circostanze dell'investimento.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice giallo. Il piccolo è stato soccorso e accompagnato in codice giallo all'ospedale di Desio. Per fortuna, secondo quanto comunicato dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, il bimbo non avrebbe riportato gravi conseguenze e il condice giallo sarebbe solo precauzionale a causa di un dolore lombare e alla schiena.

Sulla Nazionale dei Giovi sono intervenute le forze dell'ordine che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.