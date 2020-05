Cesano Maderno, fatale caduta in bici: morto uomo di 54 anni

Era uscito a fare un giro in bicicletta poi la caduta, improvvisa, e la tragedia. Lunedì alle 16.30 in via Tevere, a Cesano Maderno, un uomo di 54 anni ha perso la vita.

Per cause ancora da accertare, una buca sulla strada oppure una fatalità, il ciclista ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla bicicletta. A soccorrerlo sono arrivati alcuni passanti, che hanno chiamato il 118 giunto con un’ambulanza in codice rosso. Quando però il personale sanitario è arrivato, le sue condizioni erano già molto gravi.

Il ciclista, giunto all’ospedale San Gerardo di Monza, è poi deceduto. Sulla dinamica dell’incidente stanno facendo luce le forze dell’ordine e sul corpo è stata disposta l’autopsia.