Donna investita mentre attraversa la strada sulla provinciale: anziana al San Gerardo

Una donna di 78 anni è stata accompagnata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza in seguito a un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di martedì a Cesano Maderno.

La signora, residente in città, secondo quanto al momento ricostruito dagli agenti della polizia locale del comando cittadini intervenuti sul luogo del sinistro, stava attraversando sulle strisce pedonali quando pochi minuti prima delle 15 lungo la strada provinciale 44 Bis, all'altezza della caserma dei carabinieri, un'auto l'ha investita.

Al volante del mezzo, una Toyota Corolla un uomo di 68 anni di Lentate sul Seveso. Per soccorrere la donna sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 preallertati in codice rosso. Una volta sul luogo del sinistro però il personale medico ha constatato che la situazione era più grave del previsto a causa del trauma cranico riportato dalla vittima e la signora è stata trasferita a sirene spiegate da un'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.