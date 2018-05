Investito da auto "pirata" sulle strisce: appello per rintracciare l'automobilista fuggito

A Cesano Maderno è "caccia" all'auto pirata che nella mattinata di martedi' ha investito un pensionato sulle strisce pedonali di via San Luigi e poi si è allontanata senza prestare soccorso o lasciare i propri dati.

E' successo intorno alle 10.30 quando sul posto, a ridosso delle scuole, sono giunti i soccorsi del 118 e gli agenti della polizia locale. Un'ambulanza in codice giallo è stata inviata per prestare assistenza a un uomo trovato ferito, a terra, sulle strisce pedonali.

Inizialmente si è pensato a una caduta sull'asfalto, probabilmente accidentale, ma a chiarire che cosa fosse successo poi è stata la stessa vittima. L'uomo, 82 anni, ha spiegato agli agenti del comando cittadino, di essere stato investito da un veicolo mentre attraversava la strada. Secondo quanto testimoniato si tratterebbe di una vettura grigia.

Il pensionato è stato soccorso e trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza mentre gli agenti della polizia locale sono al lavoro per rintracciare il conducente fuggito dopo il sinistro che ora dovrà rispondere di omissione di soccorso.

Dal comando è stato diffuso anche un appello per invitare chiunque abbia visto qualcosa, passando nel tratto tra le 10.30 e le 11.30, a contattare la polizia locale al numero 0362 501932. Le indagini sono in corso e gli agenti stanno passando al setaccio tutte le riprese delle telecamere di sorveglianze e degli esercizi privati della zona per individuare il veicolo e il suo conducente.