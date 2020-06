Cesano Maderno, carambola tra auto all'incrocio: coinvolto anche bimbo di 5 anni

Un incidente all'incrocio, tre auto danneggiate, un veicolo ribaltato e tre persone soccorse dal personale sanitario, tra cui un bambino di cinque anni. Ennesimo incidente stradale in via Elisabetta Borromeo, all'incrocio con via Fieramosca, a Cesano Maderno. Tre i veicoli coinvolti nello schianto al seguito del quale una vettura si è ribaltata, perdendo il controllo.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è arrivata intorno alle 10.20 e l'intervento è partito in codice giallo: in via Elisabetta Borromeo sono arrivate due ambulanze per prestare assistenza a una donna di 29 anni, a un uomo di 34 e a un bambino di 5 anni anche lui rimasto coinvolto nel sinistro che - per fortuna - non ha avuto gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del comune di Cesano Maderno impegnati a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le persone soccorse dal 118 sono state trasferite in ospedale in codice verde.