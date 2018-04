Incidente stradale a Cesano con un camion, auto finisce su un'aiuola: in ospedale 91enne

Una mancata precedenza e uno scontro che ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante con una donna, disabile, di 91 anni, in ospedale. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedi' a Cesano Maderno.

Poco prima delle 10, in via Manzoni, una vettura si è scontrata con un camion all'uscita di un parcheggio. All'origine del sinistro ci sarebbe una mancata precedenza. Proprio mentre l'auto, con al volante un uomo di cinquant'anni e l'anziana madre, disabile, novantenne, stava per svoltare in direzione di Seregno, è sopraggiunto un bilico che procedeva in direzione opposta e ha cercato in tutti i modi di evitare l'impatto.

La vettura è finita su un'aiuola e poi ha terminato la corsa contro un cartellone pubblicitario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale cittadina insieme ai soccorsi del 118 con un'ambulanza in codice giallo.

Ad avere la peggio è stata la pensionata che è stata trasferita in ospedale a Desio in codice giallo per accertamenti.