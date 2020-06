Cesano Maderno, uomo investito mentre attraversa la strada: è gravissimo

E' stato intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano l'uomo di 68 anni, R.A., residente a Cesano Maderno, che intorno alle 14.30 di lunedì 1 giugno è stato investito da una Volkswagen Touran lungo via Venaria, al Villaggio Snia, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L'uomo è stato travolto dal veicolo che, secondo quanto riferito dal conducente, un uomo di 63 anni, non sarebbe riuscito a frenare in tempo perchè non si sarebbe accorto della presenza dell'uomo, a causa di una zona d'ombra con alcuni alberi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'automedica e l'elisoccorso che è atterrato in un campo poco distante. Al villaggio Snia sono arrivati gli agenti della polizia locale del comando cittadino che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamiva dell'accaduto.