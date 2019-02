Una Fiat Panda ribaltata, altre due auto incidentate e due persone in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 5 febbraio in via Trento a Cesano Maderno, frazione San Bernardo.

Tutto è accaduto intorno alle 13, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che tutte le tre automobili viaggiassero in direzione Seregno: una Citroen C3 e una Toyota Aygo erano ferme in coda dietro a un autobus di linea quando sarebbero state tamponate dalla Panda guidata da un uomo di 83 anni. In seguito all'urto l'utilitaria Fiat si è ribaltata andando a rovesciarsi sulla corsia opposta verso Cesano.

Inizialmente le condizioni dei feriti sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Fortunatamente non è successo nulla di grave: i feriti — un uomo di 83 anni e una donna di 49 — sono stati accompagnati in codice verde negli ospedali di Paderno Dugnano e Carate Brianza.