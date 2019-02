Incidente a Cesano Maderno nella mattinata di lunedì 11 febbraio: una donna di 75 anni è stata trasportata al pronto soccorso del San Gerardo di Monza dopo essere stata travolta da un'auto in via Cesare Battisti.

Tutto è accaduto intorno alle 10.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna sia stata travolta mentre attraversava la strada da un'auto guidata da un anziano di 79 anni. In un primo momento le condizioni dei feriti sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati dalla 75enne si sono rivelati meno gravi del previsto: è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo con un trauma cranico.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.