Schianto tra un'auto e una moto a Cesano Maderno, in prognosi riservata un 29enne

Gravissimo incidente a Cesano Maderno nella serata di mercoledì 20 giugno. In via San Carlo Borromeo, pochi minuti prima delle 21, una vettura e una moto con in sella un centauro brianzolo di 29 anni si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è rimasto gravemente ferito nell'incidente riportando gravi lesioni.

Sul posto sono immediatamente accorsi i mezzi di emergenza del 118 con due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi per ricostuire la dinamica del violento impatto.

Secondo le prime informazioni pare che la motocicletta, una Naked di cilindrata 750, stesse percorrendo il tratto, in direzione del centro cittadino, a forte velocità. Lo schianto è avvenuto all'altezza di via Dei Mille con una Mini condotta da un uomo di settantacinque anni che pare stesse effettuando una manovra di svolta senza dare precedenza. L'impatto, violentissimo, ha devastato il motociclo che si è aperto in due. Gravissime sono apparse fin da subito anche le condizioni del centauro che è stato trasferito a sirene spiegate in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano da una ambulanza della Croce Rossa di Varedo.

Il giovane risulta essere in prognosi riservata. L'automobilista invece è stato trasportato in codice verde in ospedale a Desio.