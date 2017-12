Incidente a Gessate: ciclista travolto e ucciso da un camion della nettezza urbana. Foto

Una bici accartocciata accanto ad una coperta termica sul corpo di un uomo a terra, dalla quale si intravede la suola di uno scarpone invernale, e due lenzuola appoggiate al paraurti anteriore di un camion della nettezza urbana per cercare di nascondere la tragedia. Gessate (Milano), sabato mattina: a poche centinaia di metri dal mercatino di Natale locale, un ciclista è stato travolto e ucciso da un camion della spazzatura. L'incidente è avvenuto in via Alcide De Gasperi, uscendo da una rotonda, alle 10.

L'uomo, un cittadino di nazionalità italiana i cui dati anagrafici non sono ancora noti, è morto sul colpo, stando a quanto rivelato dall'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto era intervenuta con ambulanza e automedica. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare il povero ciclista, rimasto incastrato sotto le ruote del camion. Si tratta di un mezzo del Cem Consorzio dedicato alla nettezza urbana.

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Milano, che hanno liberato il cadavere da sotto le ruote. La dinamica di quanto è avvenuto è adesso nelle mani della polizia locale, che ha realizzato i rilievi per tutta la mattinata.

Non è la prima volta che un camion dedicato alla pulizia della città travolge e uccide un ciclista. Era successo a settembre a Milano, in via San Giusto, dov'era morto Ennio Valeri.