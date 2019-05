Incidente stradale a Monza, schianto tra un'auto e una moto: in ospedale 27enne

Incidente stradale martedì mattina a Monza, in via Salvadori, a pochi passi dal cimitero. Lo schianto, molto violento, ha coinvolto una vettura e una moto che sopraggiungevano da direzioni opposte, all'altezza della curva a ridosso dell'intersezione con via Ugo Foscolo.

Il sinistro è avvenuto alle 12.26 e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza insieme ai soccorsi del 119. L'azienda sanitaria ha inviato in via Salvadori un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso per soccorrere il motocilista ferito. Il giovane, 27 anni, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza per sospette fratture multiple.

L'impatto è stato molto violento: distrutta la carrozzeria della vettura e il serbatoio della dueruote che ha perso carburante in strada. I rilievo sono stati affidati agli agenti del comando di via Marsala che ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità.