Incidente stradale a Cinisello Balsamo, morto sessantenne investito mentre attraversa

E' morto il pensionato investito in via Cadorna nella mattinata di sabato 21 aprile a Cinisello Balsamo.

Eligio Civelli, questo il nome della vittima, aveva 64 anni ed è stato travolto da una Fiat Punto mentra stava attraversando la strada con il cane della sorella al guinzaglio.

Al volante della vettura che ha causato il drammatico sinistro c'era un uomo di 80 anni che stava andando con la moglie, in direzione piazza Italia, a fare la spesa. Subito dopo l'accaduto l'uomo era stato soccorso da un'ambulanza e trasferito in ospedale al San Raffaele di Milano dove è morto in seguito alle gravi lesioni riportate.

A provocare l'incidente sarebbe stato, secondo le prime ricostruzioni, il sole che avrebbe "accecato" il conducente.