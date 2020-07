Investe uomo in bici poi si allontana sul furgone, denunciato: gravissimo 30enne

Ha investito un uomo di trent'anni mentre attraversava la strada in bicicletta e poi ha lasciato il giovane a terra, ferito, continuando a guidare il suo furgone. La scena però non è passata inosservata ad alcuni testimoni che passavano da via Clerici, a Cinisello Balsamo, nella nottata di domenica 12 luglio e hanno visto tutto, mettendosi sulle tracce del conducente e facendolo tornare sul luogo del sinistro. L'uomo, 35 anni, di Sesto San Giovanni, è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravissime.

Tutto è iniziato pochi minuti prima delle tre di notte, al confine tra Cinisello e Sesto San Giovanni quando il 35enne, con precedenti per reati contro la persona e guida in stato di ebbrezza, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito un uomo di trent'anni mentre attraversava la strada in sella a una bicicletta. L'impatto - violento - ha sbalzato il ciclista contro il parabrezza del mezzo, provocandogli un grave trauma cranico. La vittima, originaria del Bangladesh, è poi finita a terra mentre il furgone, senza fermarsi a prestare i primi soccorsi, avrebbe proseguito la marcia. Il veicolo è stato raggiunto da alcuni tetsimoni che hanno invitato l'uomo a tornare sul luogo del sinistro, allertando le forze dell'ordine.

In via Clerici insieme a una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni sono intervenuti anche i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso. Il trentenne è stato soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico e ferite alle braccia. Il conducente, oltre alla doppia denuncia, è stato sottoposto agli esami tossicologici e agli accertamenti alcolemici per verificare se fosse alla guida o meno sotto effetto di droga o alcol. Ora si attendono i risultati.