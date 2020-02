Cogliate, incidente all'incrocio: dopo lo schianto camion si ribalta

Un furgone ribaltato in mezzo alla strada e tre persone soccorse. Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 3 febbraio a Cogliate. Il sinistro - che fortunatamente non ha provocato feriti gravi - è avvenuto intorno alle 13.30 in via San Martino.

In seguito a uno schianto all'incrocio tra una vettura e furgone, quest'ultimo si è ribaltato. Sul posto , insieme a due ambulanze inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, sono intervenuti i vigili del fuoco da Lazzate e Saronno. I pompieri hanno liberato dall'abitacolo due uomini che erano rimasti bloccati all'interno della cabina in seguito al ribaltamento. Tre persone - tre uomini di 32, 47 e 67 anni - sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in codice verde nei vicini ospedali.

In via San Martino è giunta anche una pattuglia della polizia locale che si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.