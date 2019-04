Paura per un incidente a Cologno Monzese, auto travolge nonna con le nipoti di 2 e 4 anni

Paura per un incidente stradale giovedì a Cologno Monzese, alle porte della Brianza. Nel tardo pomeriggio una donna di 60 anni insieme e le sue nipotine di 2 e 4 anni sono state travolte da un'auto guidata da una 78enne.

Il sinistro, avvenuto attorno alle 18.30 in via Dalla Chiesa, ha fatto allertare immediatamente l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso, poi declassato in giallo e verde. Fortunatamente, infatti, nessuno dei feriti è in gravi condizioni.

Sono stati tutti accompagnati all'ospedale Niguarda, la nonna ha riportato un trauma al femore e all'addome. I minori un trauma alla testa e qualche contusione.

Incidente a Cologno

Il bus della linea 702 si Atm ha modificato il suo percorso per permette ai soccorritori di lavorare, sul posto è intervenuta la polizia locale di Cologno Monzese per i rilievi.