Ha un malore mentre sta guidando, si schianta contro un'auto sulla provinciale: è grave

Ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore e si è schiantato contro un'altra auto. È successo nella mattinata di giovedì 30 agosto sulla provinciale 13 a Concorezzo. Protagonista del fatto un uomo di 76 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo, colto da malore, è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del San Gerardo. Le sue condizioni sono gravi, non tanto per i traumi riportati in seguito all'incidente, ma per il malore.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Concorezzo. In seguito allo schianto è rimasto lievemente contuso anche un uomo di 38 anni.