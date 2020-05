Concorezzo, grave incidente sulla provinciale mentre auto fa inversione: grave 51enne

Un uomo di 51 anni in sella a uno scooter Yamaha è stato soccorso da un'ambulanza in codice rosso nella serata di mercoledì 20 maggio in seguito a un incidente stradale a Concorezzo. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale Monza-Trezzo intorno alle 19.30 e sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Secondo quanto ricostruito il 51enne sarebbe finito contro la fiancata di una Fiat Panda condotta da una donna di 78 anni che dopo essersi accostata sul margine destro della carreggiata avrebbe intrapreso una manovra di inversione di marcia. Lo scooter che sopraggiungeva dallo stesso senso di marcia è finito contro la fincata sinistra dell'utilitaria e il conducente è caduto a terra. Un'ambulanza lo ha trasferito in codice rosso al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non verserebbe in pericolo di vita.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati condotti dai militari della compagnia di Vimercate.