Incidente a Concorezzo, donna investita e uccisa da camion per la raccolta di rifiuti

Una donna di sessant'anni è morta mercoledì mattina a Concorezzo, vittima di un incidente stradale. La signora è stata investita in via Libertà pochi minuti dopo le 7.30 del 25 settembre da un autocompattatore, un camion per la raccolta di rifiuti.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: per la donna purtroppo non c'è stato nulla fare, la signora è deceduta a causa dell'impatto e vani sono stati i tentativi di intervento del personale sanitario. Il conducente del mezzo invece è stato trasferito in ospedale in codice verde con un'ambulanza per accertamenti.

In via Libertà sono intervenuti i carabinieri della compagia di Vimercate che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del drammatico sinistro e i vigili del fuoco. Indagini in corso.