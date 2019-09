Travolta e uccisa dal camion dei rifiuti, donna di 61 anni muore in un incidente a Concorezzo

Stava camminando sul ciglio della strada quando all'improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, è stata investita e uccisa da un camion per la raccolta dei rifiuti che non si sarebbe accorto della presenza della donna che è finita sotto le ruote del compattatore.

Il sinistro è avvenuto pochi minuti dopo le 7.30 lungo viale Libertà. Sul posto sono accorsi i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate e gli agenti della polizia del comando cittadino. Purtroppo inutili i tentativi di salvare la vita alla donna, Teresa Mineo, 61 anni, originaria di Tricarico (Matera), residente a Concorezzo, a pochi metri dal luogo dell'incidente.

Il conducente del mezzo invece è stato trasferito in ambulanza in ospedale in codice verde per accertamenti. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale cittadina.