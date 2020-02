Incidente stradale a Concorezzo, violento schianto sulla provinciale tra due auto

Incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì a Concorezzo. Intorno alle due del tre febbraio due vetture, una Volkswagen Golf e una Smart, si sono scontrate lungo la strada provinciale 13 Monza-Melzo all'altezza di via Massimo d'Azeglio. L'impatto, frontale, è stato molto violento e ad avere la peggio è stata l'utilitaria che è andata distrutta nello schianto e si sarebbe rigirata più volte su se stessa dopo l'urto.

Sul posto sono accorsi i mezzi di emergenza del 118 inviati dalla centrale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze in codice giallo insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Vimercate. Nell'impatto è rimasto ferito il conducente della Smart, un uomo di 43 anni, peruviano, che è stato soccorso e trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni fortunatamente non risultano gravi.

Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità. Secondo una rima ricostruzione pare che la Golf, condotta da un 20enne, abbia perso il controllo e invaso la corsia di marcia opposta, finendo contro la Smart.

VIDEO | Schianto frontale sulla provinciale: i soccorsi