Auto contromano sulla Tangenziale Est di Milano: mega incidente con un morto e 4 feriti

Un uomo morto e quattro persone ferite dopo un mega incidente stradale sulla Tangenziale Est di Milano. E' successo durante la notte tra venerdì e sabato, alle 3.30. A provocare il maxi incidente è stata un'auto che viaggiava lungo l'A51 contromano.

Lo 'spettacolo' a cui hanno assistito i soccorritori del 118, intervenuti con tre ambulanze e due automedica, era devastante, stando alle testimonianze. Complessivamente sono rimaste coinvolte tre vetture: una Mercedes, un'utilitaria devastata e un furgone Opel. A perdere la vita è stato un 52enne italiano residente a Cassina De Pecchi (Milano), è rimasto incastrato tra le lamiere della sua vettura.

Incidente in tangenziale: un'auto viaggiava contromano

Gli altri feriti - una ragazza di 21 anni e tre uomini di 26, 30 e 47 anni - sono stati trasportati agli ospedali Niguarda, San Raffaele e Policlinico in codice giallo e non in pericolo di vita.

Stando alle prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto in direzione Nord, nel tratto tra le uscite di Lambrate e Cascina Gobba. Non è chiaro come l'auto sia finita contromano. E' stato necessario un lungo lavoro anche da parte dei vigili del fuoco per liberare la vittima e la strada.

La Tangenziale è rimasta chiusa per oltre tre ore per permettere alla polizia stradale, che indaga, di fare i rilievi per comprendere meglio la dinamica.