Auto finisce fuori strada a Cornate d'Adda, cinque ragazzi giovanissimi in ospedale

Un'auto fuori strada e cinque giovanissimi in ospedale. Incidente stradale nella tarda serata di martedì 12 novembre a Cornate d'Adda in Brianza.

Il sinistro, che ha coinvolto un solo veicolo, è avvenuto alle 23.45 lungo Strada Costiera, il tratto che collega Cornate a Busnago che di sera è anche poco illuminato. Per cause ancora in corso di accertamento il veicolo è finito fuori strada e sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza della Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

A Cornate d'Adda sono giunte due ambulanze in codice giallo che hanno soccorso quattro ragazzi di 19 anni e un minorenne, 17 anni. Tutti hanno riportato lievi lesioni a causa dell'impatto e sono stati accompagnati per accertamenti all'ospedale di Vimercate e al San Gerardo di Monza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.